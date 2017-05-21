المنظمة العالمية ومجلس المناطق الحرة في دبي يتعاونان لجذب الاستثمارات الأجنبية

دبي (الاتحاد)

انضمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة في دبي إلى عضوية مجلس المناطق الحرة في الإمارة نفسها، وسيتعاون الطرفان في تبادل الخبرات والمعرفة والتنسيق لتنظيم الندوات والدورات وتطوير العمل في المناطق الحرة في الإمارة، وذلك وفق مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجهتين، وقعها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس، والدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة.

وتضمنت المذكرة التزام المجلس الترويج لعضوية وخدمات وأنشطة ورعاية المنظمة العالمية للمناطق الحرة إثر إعلان استضافة إمارة دبي الدورتين الرابعة والسادسة للمؤتمر والمعرض السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في 2018 و2020. وستعقد الدورة الرابعة في 30 أبريل إلى 2 مايو 2018 تحت عنوان «المناطق الحرة 10x: الطريق إلى الازدهار» بمشاركة لفيف من القيادات والخبراء وممثلي المناطق الحرة عالمياً.

وتأتي مسؤولية المنظمة في المذكرة نحو المجلس بوضع الخطط اللازمة لعمل ندوات ودورات تدريبية للعاملين في المناطق الحرة، والتنسيق مع المجلس في المشاركات الخارجية وحضور المؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية وتقديم الاستشارات في مجال تطوير عمل هذه المناطق.

وخلال التوقيع أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم التزام المجلس دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الموقع الريادي التنافسي للمناطق الحرة في إمارة دبي، ونقلها إلى مرحلة تستشرف فيها المستقبل الاقتصادي الدولي معربا عن سعادته بإنجازات المنظمة ومسيرتها المتميزة منذ إطلاقها في إمارة دبي.

وقال سموه «إن مجلس المناطق الحرة لعب دوراً مهماً في دعم كل المبادرات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونحن على ثقة أننا سنتمكن عبر تعاوننا مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة من تحقيق إنجازات تلامس الصدارة المعرفية والاقتصادية عالمياً عبر المشاركة في أنشطة المنظمة والترحيب بها كعضو في المجلس، خاصة أنها أنشئت في إمارة دبي بهدف احتضان المناطق الحرة دوليا تحت مظلة واحدة ورسالة تنموية سامية للازدهار في المناطق الحرة عالمياً».

من جانبه، قال محمد الزرعوني «إن المنظمة العالمية للمناطق الحرة ستأخذ دور العضيد الاستراتيجي للمجلس وأحد أهم الداعمين لتوجهاته وأهدافه الرامية إلى تنمية الدور الحيوي للمناطق الحرة وجعل دبي الوجهة العالمية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة»، وأكد الزرعوني أن توثيق علاقة المنظمة بواحد من أهم مجالس المناطق الحرة دوليا، يعد فرصة مهمة لأكثر من 307 أعضاء يرغبون في الاستفادة من نموذج دبي الاستثنائي في الصناعة الريادية للمناطق الحرة التي تتصدر أعلى مؤشرات التنافسية دولياً.

وأشار إلى أهمية تزامن توقيع مذكرة التفاهم مع المبادرات الاستشرافية التي أطلقتها المنظمة العالمية للمناطق الحرة منها برنامج قيادات المناطق الحرة التعليمي الذي سيدفع عملية بناء المعرفة والابتكار في إدارة المناطق الحرة. وتم تصميم البرنامج بالاشتراك مع «IESE Business School» التي تعد في صدارة المؤسسات التعليمية في التعليم التنفيذي حسب تصنيف فايننشال تايمز 2017. ويتضمن البرنامج 4 وحدات رئيسية تحتوي على سبيل المثال دراسات في الاقتصادات الدولية، التسويق، الإدارة التشغيلية وغيرها، ومن المقرر أن يتم إنجاز البرنامج في 6 أشهر من 4 مدن عالمية، وهي دبي ونيويورك وبرشلونة وشنغهاي. كما يندرج برنامج التعليم التنفيذي ضمن جدول المشاريع القادمة التي تشمل مبادرة «المنطقة الحرة المستقبلية» وتقرير «آفاق المنطقة الحرة» و«شهادة المنطقة الآمنة».