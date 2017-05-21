«ميرال» تستضيف اليوم الثاني المفتوح لبرنامج «السفير»

أبوظبي(الاتحاد)

استضافت «فرح إكسبيرينسز»، الشركة التابعة لـ «ميرال» مؤخرا اليوم الثاني المفتوح لبرنامجها التدريبي تحت عنوان «السفير» في عالم فيراري أبوظبي.

ويركز هذا البرنامج على تشجيع المواهب الإماراتية على دخول قطاع السياحة والسفر في الدولة وأبوظبي.

واستقطب اليوم المفتوح 550 مرشحاً إماراتياً ممن يسعون إلى الانضمام إلى برنامج «السفير»، لاكتساب المعرفة في قطاع السياحة والسفر، وبناء المهارات اللازمة التي تعكس قيم وثقافة الضيافة الإماراتية الأصيلة. وتماشيا مع هدف ميرال بتوفير 1000 وظيفة في القطاع السياحي بحلول العام 2018، من المتوقع أن يضم البرنامج 200 مواطن إماراتي على مدى 12 شهرا، تم توظيف 50 منهم فعلياً في أول يوم مفتوح من البرنامج في العام الماضي.

و قالت مريم المشرخ، مدير الموارد البشرية في «ميرال»: «يسعدنا أن نشهد التزام وتفاني وحرص المرشحين في برنامج«السفير» على التعلم وتطوير مهاراتهم. ودلّ شغفهم الكبير على كرم الضيافة التي يتحلى بها مواطنو الدولة». وكدليل على النجاح الذي حققه البرنامج في تطوير متخصصين في السياحة في المستقبل، تعمل جواهر الحسني كموظفة في قسم خدمة العملاء لدى عالم فيراري أبوظبي، حيث تتولى مسؤوليات عدة من ضمنها استقبال الزوار وإفادتهم بكل ما هو جديد لدى المدينة الترفيهية، إضافةً إلى إدارة دخول وخروج الزوار والمساعدة في بيع التذاكر.