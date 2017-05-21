«التنمية الاقتصادية» تبحث مع الحكومة المصرية تحريك الاستثمارات المباشرة

أبوظبي(الاتحاد)

اجتمع معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مكتبه في مقر الدائرة، مع وفد من جمهورية مصر العربية برئاسة المهندس أحمد عبدالرزاق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين أبوظبي ومصر في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع الصناعة ومجالات الاستثمارات المختلفة.

وأكد المنصوري خلال اللقاء، حرص حكومة إمارة أبوظبي على توطيد العلاقات الاقتصادية مع جمهورية مصر الشقيقة من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها حكومتا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين لما من شأنه أن يشكل دافعا رئيسا ومهما نحو فتح المجال أمام تدفق المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وقال «إننا في إمارة أبوظبي على يقين من أننا بحاجة إلى شركاء استراتيجيين من الدول الشقيقة كمصر لتحقيق أهداف ومحددات رؤيتها الاقتصادية 2030 والتي حددت مسارا واضحا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة من خلال ضخ العديد من المشاريع التنموية التي ترتبط بشكل رئيس بالقطاعات غير النفطية مما يتيح الفرصة أمام المستثمرين من جمهورية مصر العربية الشقيقة للاستفادة منها.

وأوضح المنصوري أن حكومة أبوظبي أطلقت مشاريع تنموية ضخمة، وصناعات واسعة النطاق لضمان استدامة النمو وتنويع الاقتصاد، معربا عن ترحيبه بأي شراكة استراتيجية مع مصر والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.