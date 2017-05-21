إبراهيم سليم(أبوظبي)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم4 لسنة 2017 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، كما أصدر سموه القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ووفقا لهذا القانون قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 48 ملياراً و700 مليون درهم.

وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 47 ملياراً و696 مليون درهم وذلك طبقا للبيانات الواردة في الجداول المرفقة. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2017 بمبلغ 196 مليونا و412 ألف درهم وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2017 بمبلغ مليار و457 مليونا و215 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2017 بمبلغ مليار و49 مليونا و198 ألف درهم، كما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 485 مليونا و200 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2017 بمبلغ 242 مليوناً و920 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2017 بمبلغ 5 مليارات و319 مليوناً و391 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن السنة المالية 2017 بمبلغ 474 مليوناً و150 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزكاة عن السنة المالية 2017 بمبلغ 30 مليوناً و179 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2017 بمبلغ 268 مليوناً و166 ألف درهم وذلك وفقا للجدول المرفق.