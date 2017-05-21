«إكسبو الشارقة» يسجل 7% ارتفاعاً في عدد الزوار

الشارقة (الاتحاد)

زاد عدد زوار «إكسبو الشارقة» بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ عدد الزوار 302.474 ألف زائر جاؤوا من مختلف أنحاء الدولة وخارجها، للاستفادة من التنوع الكبير بالمنتجات والخدمات المختلفة التي يقدمها المركز لمرتاديه من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن هذه الزيادة جاءت بسبب زيادة عدد المعارض المتخصصة التي تم تنظيمها خلال هذه الفترة وبلغت 12 معرضاً مختصاً رئيساً، بالإضافة إلى عدد آخر من الفعاليات الصغيرة والمتوسطة التي جذبت قطاعات واسعة من الجمهور.

وأكد المدفع أن مركز إكسبو الشارقة قد أصبح وجهة مميزة لطيف واسع من المؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية التي ترغب في عرض منتجاتها وخدماتها وتسويقها في منطقة الشرق الأوسط لما يمتلكه من إمكانيات متطورة، وساحات عرض واسعة ومجهزة بأحدث التجهيزات، وإدارات متخصصة في التنظيم والتسويق والترويج، وهو ما يشير إلى أن صناعة المعارض في إمارة الشارقة تواصل تقدمها وريادتها ومساهمتها الفعالة في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة الناتج الإجمالي للإمارة والدولة. وأوضح المدفع أن أجندة المعارض التي ينظمها المركز خلال العام الجاري تمتاز بالتخصص والتنوع الكبير، منها معرض «حلال» الشرق الأوسط، ومعرض رمضان والعيد ومعرض جرين ميدل إيست، ومعرض التعليم والترفيه، ومعرض المنتجات الصينية، والرياضة والمغامرات، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، وغيرها من الفعاليات والمعارض التي تؤكد على دور المركز ومكانته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ودوره الريادي الذي يجعل منه شعلة نشاط وحركة على مدار العام بما يحقق أهداف إمارة الشارقة في الريادة والتميز وخدمة الاقتصاد الوطني للدولة.