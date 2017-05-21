حامد بن زايد يستعرض في المنتدى الاقتصادي العالمي منطلقات جديـدة لتحفيـز اقتصادات المنطقة

البحر الميت (وام)

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة البحر الميت، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 بلداً.

ويهدف المنتدى الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى توفير منصة تسهم إيجابياً في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الجلسة الافتتاحية التي تحدث فيها البروفسور كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني والملك فيليب ملك مملكة إسبانيا وفؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق وايسوفو محمادو رئيس جمهورية النيجر.

وركزت الكلمات حول الفرص التي تنتظر المنطقة العربية وشمال أفريقيا في التطوير والتنمية ودور الشباب في أخذ زمام المبادرة، ولعب دور أساسي في قيادة هذه الدول نحو الازدهار والتطور، إلى جانب أسس النمو الاقتصادي والذي من أهمه الأمن والاستقرار، وضرورة العمل على مواجهة التحديات والحواجز التي تعرقل طريق التطور ومن أهمها الفقر والجهل.