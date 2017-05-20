صلاح سليمان (العين)

تغادر بعثة فريق العين مساء اليوم متوجهة إلى العاصمة الإيرانية طهران، لمواجهة فريق الاستقلال في لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأندية الآسيوية الأبطال، الذي سيقام بعد غدٍ ويستضيفه استاد أزادي في الثامنة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

وتغادر بعثة «الزعيم» على متن طائرة برئاسة غانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين، وتضم في عضويتها أحمد حميد المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة، سلطان راشد عضو مجلس الإدارة المشرف العام على أكاديمية نادي العين، محمد عبيد حماد مشرف الفريق الأول، مطر عبيد الصهباني مدير الفريق، الإداري عصام عبدالله، المدرب الكرواتي زوران ماميتش وطاقمه الفني المساعد والطاقم الطبي، وخالد عبدالكريم رجل المهمات.

ومن المنتظر أن تضم القائمة اللاعبين خالد عيسى، داوود سليمان، محمد سعيد بوسندة، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، إبراهيم دياكيه، الكوري الجنوبي لي ميونج جوو، البرازيلي كايو لوكاس، عمر عبدالرحمن، سعيد الكثيري، محمد عبدالرحمن، داوود علي، خالد عبدالرحمن، راشد مهير، مهند سالم العنزي، أحمد برمان، الكولومبي دانيلو أسبريلا، سالم العزيزي، يوسف أحمد، محمد خلفان، سعيد جمعة وسليمان ناصر، وربما تشهد القائمة بعد تدريب اليوم بعض التعديلات حسب رؤية المدرب. ويتخلف عن مرافقة البعثة المهاجم السعودي ناصر الشمراني، ويؤدي الفريق عصر اليوم المران الأخير، على ملعب استاد خليفة بن زايد قبل المغادرة، تحت إشراف وقيادة المدرب الكرواني زوران ماميتش، وبمشاركة جميع العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب في خوض هذا اللقاء، ويتطلع العين للخروج منه بنتيجة إيجابية تسهل عليه مهمته لبلوغ الدور ربع النهائي، عندما يستضيف منافسه يوم الاثنين بعد المقبل على استاد هزاع بن زايد في لقاء الإياب.

ويختتم «الزعيم» مساء الغد برنامجه التحضيري لهذا اللقاء المهم لمواجهة مضيفه الإيراني، عندما يجري الحصة التدريبية الأخيرة، على ملعب المباراة، والذي لن يستغرق أكثر من ساعة واحدة فقط، حسب ما تنص عليه لائحة الاتحاد الآسيوي.

ويعول المدرب ماميتش كثيراً على المران الختامي، للوقوف على مدى جاهزية العناصر التي من المتوقع أن يدفع بها في المواجهة، مع تهيئة اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية والمعنوية، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى استيعابهم لخطة اللعب التي تدرب عليها الفريق، خلال سلسلة التدريبات التي خضع لها اللاعبون على استاد خليفة بن زايد قبل وصولهم الليلة إلى العاصمة طهران.