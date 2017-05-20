ابن غليطة: «العنابي» جدير باللقب الأغلى

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، التهنئة إلى نادي الوحدة بمناسبة تتويجه بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال «الفريق قدم أداءً يستحق عليه الفوز باللقب الغالي في ختام موسم كروي ممتع ومثير فنياً، وتمنى التوفيق لفريق نادي النصر في البطولات المقبلة»، معتبراً وصوله إلى المباراة النهائية للكأس الغالية إنجازاً في حد ذاته.

واعتبر بن غليطة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بمثابة حفل تكريم لكل من عمل واجتهد في الموسم الرياضي الطويل، من كل أطراف اللعبة، سواء لاعبين أو مدربين أو إداريين، وجاء الختام يليق بمستوى كرة القدم الإماراتية بين أفضل فريقين في البطولة.

وتطرق إلى بعض الأمور المتعلقة بقرعة الموسم الجديد الخاصة بدوري الخليج العربي أو كأس الخليج العربي، والتي تقام يوم الاثنين المقبل، موضحاً أن الاتحاد لم يتلق المستندات الرسمية، لذا فضل الانتظار كي تجرى القرعة كاملة الأركان، بعد خطوات الدمج التي تمت. ورحب بأي قرارات دمج جديدة في ظل التوجه العام بالحوكمة وترشيد الإنفاق، لكن بشرط أن يكون هذه القرارات مدروسة، وتحظى بدعم القيادة الرشيدة، فستكون في المسار السليم. واعترف رئيس اتحاد الكرة بأن قرار مشاركة 12 نادياً في دوري الخليج العربي يطبق على الموسم الحالي فقط، وأن التغيير وارد في الموسم التالي، حيث ستتم دراسة الموضوع في نهاية الموسم المقبل.