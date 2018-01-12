بيروت: عودة النازحين السوريين بحاجة لتنسيق مع دمشق

بيروت (د ب أ)

قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أمس الجمعة، إن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بحاجة إلى التنسيق مع النظام السوري، من خلال حوار تشارك فيه الأمم المتحدة .

وقال إبراهيم قوله في لقاء مع وفد من نقابة الصحافة «من دون الكلام والتنسيق مع النظام السوري لا يمكن عودة النازحين، علماً بأن هذا الحوار لن يبقى ثنائياً بل سيكون ثلاثياً بمشاركة الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «الأزمة في سوريا في طريقها إلى خواتيمها بعدما انتهى نحو 80% منها». وقال اللواء إبراهيم «لا أستطيع أن أجزم أن الحدود مضبوطة 100%، والبرهان ما نعرف وتعرفون عن حدوث وفيات لأطفال ونساء ومتسللين من سوريا على المعابر غير الشرعية. وإن أي سوري نوقفه بسبب الدخول غير الشرعي لا نعرضه لمساءلة قانونية إنما نقول له ادخل بطريقة شرعية».

وعن أعداد النازحين السوريين في لبنان، قال «إن ذروة عددهم بلغت مليونا و700 ألف نازح، والمسجلون رسمياً هم في حدود المليون. أما المجموع الحقيقي الآن فهو مليون و500 ألف نازح سوري».