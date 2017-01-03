«داماك» توصي بتوزيع أرباح نقدية لا تقل عن 25%

حسام عبدالنبي (دبي)

أخطرت شركة داماك العقارية، إدارة سوق دبي المالي، بأن مجلس إداراتها سيوصي الجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح لا تقل عن 25% من راس المال كحد أدنى شريطة تحقيق أرباح وفق حسابات مالية مدققة، والامتثال إلى القوانين والأنظمة كافة الخاصة بتوزيع الأرباح تحت إشراف الهيئة والسوق، مؤكدة أن قرار توزيع الأرباح يعود بعد ذلك للجمعية العمومية في تعديل النسبة الموصي بها بالزيادة، أو النقصان، أو إقرارها كما هي دون تعديل.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن «داماك العقارية»، فإن مجلس الإدارة أكد صحة ما نشر بصحيفة محلية، بخصوص عزم الشركة توزيع أرباحاً نقدية عن عام 2016 لا تقل عن 25% من رأس المال، وبقيمة تتجاوز 1,5 مليار درهم على المساهمين.

وأشار البيان، إلى أنه عملاً بقواعد الإفصاح المتبعة لدى سوق دبي المالي بضرورة نشر نتائج اجتماعات مجلس الإدارة فور انتهاء الاجتماع فإنه بتاريخ 21 أبريل 2015 أعلنت «داماك» عن نتائج اجتماع مجلس إداراتها المنعقد بالتاريخ ذاته، التي تضمنت توصية باعتماد سياسة توزيع أرباح للسنوات المالية 2015، و2016، مشيراً إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة أكد خلال محادثة شفهية مع الصحيفة الالتزام الشركة بسياسة توزيع الأرباح المشار إليها شريطة الامتثال للقواعد المطلوبة في هذا الشأن.