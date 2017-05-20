توقيف 4 مسلحين في داغستان

موسكو (د ب ا)

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان الروسية، أمس، أنه في إطار عملية مكافحة الإرهاب، تم إلقاء القبض على أربعة مسحلين، بينهم رئيس عصابة «كادار»، والتي ترتكب جرائم إرهابية. وقال المركز الإعلامي للجنة «خلال المواجهة الأخيرة للقوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، تم إلقاء القبض على أربعة مسلحين، وكما ثبت أن هذه العصابة من فلول ما يسمى عصابة «كادار» الإرهابية والتي تمت تصفيتها، العام الماضي، وخلال تحديد هويتهم تبين وجود زعيم العصابة ومعاونيه»،بحسب وكالة سبوتنيك».

وأشار إلى عدم سقوط ضحايا بين المدنيين والأجهزة الأمنية.

يذكر أن بعض مناطق روسيا الاتحادية، وبالذات مناطق شمال القوقاز الروسي، تحتوي على بعض الجماعات الإرهابية وفلول المنظمات المتطرفة والمتشددة، والتي تتقاسم بشكلٍ أو بآخر الأفكار المتطرفة مع منظمات إرهابية عالمية كتنظيم «داعش» الإرهابي المحظور في روسيا.