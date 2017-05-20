تركيا تستهدف صحفيين للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب

أنقرة (وكالات)

أصدر القضاء التركي، أمس، مذكرات توقيف بحق مالك صحيفة «سوزجو» المعارضة، وثلاثة مسؤولين فيها. ويتهم براق أكباي، وثلاثة أشخاص آخرون، يعملون في الصحيفة، بينهم المسؤولة عن الموقع الإلكتروني مديحة أولغون، بإقامة علاقات مع حركة الداعية فتح الله جولين المقيم في الولايات المتحدة، وتطالب أنقرة بتسليمه لأنها تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

و«سوزجو» معارضة بشدة للحكومة والعلمانية، ويعني اسمها «ناطق»، واحدة من أعلى صحف البلاد في المبيعات. وهي ترفع شعار «إذا صمتت سوزجو، فستصمت تركيا».

وذكرت شبكة «سي ان ان-ترك» أن مدعي اسطنبول أصدروا مذكرات توقيف، تشمل المراسل غوكمين اولو ويونجا كاليلي مديرة المالية في الصحيفة.

وقالت «إن مالك الصحيفة موجود خارج البلاد». لكن محامي الصحيفة إسماعيل يلماظ نفى صدور مذكرات توقيف، وقال «إن المذكرات صدرت لتفتيش ومصادرة أغراض لهم».