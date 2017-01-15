تصنيع طابعة مجسمة للعظام البشرية

سان فرانسيسكو (د ب أ)
كشف باحثون عن تصنيع أجهزة تتعلق بالطباعة المجسمة بوساطة المعادن السائلة، وذلك بعد 5 سنوات، من توصل طالب بجامعة بافلو الأميركية كان يبلغ من العمر آنذاك 19 عاماً لهذه التقنية.
ورغم وجود طابعات مجسمة للمعادن بالفعل إلا أن التقنية الجديدة تعتمد على تعريض المعدن السائل لنبضات مغناطيسية داخل وعاء مغلق مزود بفوهة.. ويؤكد الخبراء أن التقنية الجديدة ستكون لها فائدة كبيرة في طباعة أجزاء العظام البشرية مثل مفاصل الركبة وغيرها.
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ويتم صناعة الطابعات الجديدة حاليا في المصنع الذي يديره سكوت فيدر والد زاك في مدينة جيتزفيل، ومن الممكن أن يبلغ سعر الطابعة الواحدة المزودة بأكثر من رشاش أكثر من مليون دولار.