السعودية تدرج قيادياً كبيراً بحزب الله على قائمة الإرهاب

الرياض (وكالات)

أدرجت المملكة العربية السعودية قيادي في «حزب الله» اللبناني الإرهابي على قائمة الإرهاب، على خلفية مسؤوليته عن عمليات إرهابية لصالح هذه الميليشيا في أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، «المملكة صنفت هاشم صفي الدين، لبناني الجنسية، مواليد مدينة صور عام 1964م، من حزب الله على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى «حزب الله اللبناني» الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط، وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام الأسد».

وذكر بيان أن «المملكة العربية السعودية ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله، ومن يساهم في تقديم المشورة لتنفيذها بالأدوات القانونية كافة المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة حزب الله المتطرفة ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة». وتابع «لطالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف».

وقال البيان «تصنيف ذلك الاسم وفرض عقوبات عليه، استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ/‏ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهما، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القيام بأي تعاملات معه».