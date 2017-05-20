السعودية تدرج قيادياً كبيراً بحزب الله على قائمة الإرهاب

الرياض (وكالات)
أدرجت المملكة العربية السعودية قيادي في «حزب الله» اللبناني الإرهابي على قائمة الإرهاب، على خلفية مسؤوليته عن عمليات إرهابية لصالح هذه الميليشيا في أنحاء الشرق الأوسط.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، «المملكة صنفت هاشم صفي الدين، لبناني الجنسية، مواليد مدينة صور عام 1964م، من حزب الله على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى «حزب الله اللبناني» الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط، وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام الأسد».
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وقال البيان «تصنيف ذلك الاسم وفرض عقوبات عليه، استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ/ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهما، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القيام بأي تعاملات معه».