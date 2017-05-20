أبو الغيط يشارك في القمة العربية الإسلامية الأميركية



تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017 القاهرة (وام) أعلنت جامعة الدول العربية أمس، عن مشاركة أمينها العام أحمد أبو الغيط في أعمال القمة العربية الإسلامية الأميركية المقرر عقدها غداً الأحد في العاصمة السعودية الرياض وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها في هذا الصدد. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن مشاركة أبو الغيط في القمة تأتي تأكيداً للأهمية التي تمثلها جامعة الدول العربية في إطار منظومة العمل العربي المشترك ومحورية دورها والدور العربي بشكل عام في إطار أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بتسوية الأزمات والنزاعات المسلحة المختلفة التي تشهدها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية. وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنه يأتي على رأس هذه القضايا والأزمات القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وأيضاً في إطار التعامل مع قضايا الأولوية العربية الأخرى، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، ووقف التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودفع عجلة التنمية في الدول العربية.