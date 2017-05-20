استكمال الاستعدادات لقمم الرياض الـ 3 اليوم وغداً

الرياض (وكالات)

أكملت السعودية استعدادها لاستقبال الزيارة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤساء الدول العربية والإسلامية للمشاركة في القمم المشتركة الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، الأولى ستكون بين السعودية والولايات المتحدة، والثانية قمة مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، والثالثة القمة العربية الإسلامية الأميركية لتعميق العلاقات التاريخية على أسس الشراكة والتسامح.

وتستضيف الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة اليوم السبت وغدا الأحد، تحت عنوان «العزم يجمعنا»، القمم الثلاث يحضرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يستهل من الرياض أيضاً أولى جولاته الخارجية.

وتجري القمة السعودية الأميركية، اليوم السبت، بسلسلة اجتماعات ثنائية بين خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأميركي، بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.

وفي قمة أخرى، يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي، يوم الأحد، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.