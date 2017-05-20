ستولتنبرج: انضمام «الناتو» للتحالف سيحسم قريباً

بروكسل (وكالات)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أن مسألة انضمام الناتو للتحالف الدولي ضد الإرهاب، مطروحة حالياً، والقرار بهذا الشأن سيتخذ قريباً. وقال ستولتنبرج في حديث لقناة «بلومبيرج» «يقدم الناتو الدعم إلى التحالف، نقوم بتدريب القوات العراقية. وتكمن المسألة في ما إذا كان بإمكان الحلف فعل المزيد، وهل ينبغي عليه الانضمام للتحالف لكي يصبح عضواً رسمياً فيه». وأشار إلى أن بعض الدول الأعضاء في الحلف تؤيد بقوة انضمامه للتحالف باعتبار أن الأمر سيتيح تعزيز الدعم السياسي في محاربة الإرهاب.