الشارقة (الاتحاد)

أصدر مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، قراراً إدارياً بتعيين راشد الكوس، مدير عام «ثقافة بلا حدود»، مديراً تنفيذياً للجمعية، وذلك ضمن جهود مجلس الإدارة الجديد لتطوير الأداء، وتنفيذ رؤية وأهداف جمعية الناشرين الإماراتيين في الارتقاء بصناعة النشر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحمل راشد الكوس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة، وبعد التحاقه في إدارة المكتب الثقافي بالمكتب التنفيذي للشيخة بدور القاسمي، عيّن مديراً عاماً لمشروع «ثقافة بلا حدود»، الذي تواصل من خلاله مع مئات الناشرين الإماراتيين والعرب، وشارك في عشرات الندوات، والنقاشات، والمداخلات، المتخصصة في عالم الكتاب وصناعة النشر. وسيقوم راشد الكوس ضمن مهام عمله الجديد، بالمشاركة في صياغة الأهداف والخطط الاستراتيجية لجمعية الناشرين الإماراتيين، وتفعيل تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، مع تصميم البرامج التنفيذية الكفيلة تمكين الجمعية من توطيد علاقاتها مع أعضائها وتوفير احتياجاتهم، وتعزيز مساهمة قطاع النشر في الاقتصاد الوطني.