«وادا» ترفع الإيقاف عن «الروسية» يونيو المقبل

مونتريال (أ ف ب)

أعلن كريج ريدي، رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، أن الإيقاف المفروض على الوكالة الروسية منذ نحو عامين قد يرفع مطلع يونيو المقبل. وأشار إلى أن الوكالة الروسية قامت بخطوات ملموسة لتحسين صورتها، وأنه يمكنها استئناف إجراء الاختبارات الشهر المقبل بعد امتثالها إلى المعايير التي طلبتها الوكالة الدولية. وقال ريدي في مؤتمر صحفي بمونتريال بعد اجتماع لمجلس إدارة «وادا» «ثمة عمل كبير تم إنجاز، ونحن واثقون من ذلك، المعلومات، وسيكون في إمكان الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات استئناف برنامج الاختبارات».

وأضاف، «ما أنجز حتى هذه المرحلة مهم فعلاً، وأنا ممتن لمجلس إدارة وادا لمنحه الضوء الأخضر لروسيا لاستئناف برنامج الاختبارات»، آملاً في أن تعاود الوكالة الروسية عملها مطلع يونيو. وكان التزام روسيا بمتطلبات وادا موضع شك مع تعيين بطلة القفز بالزانة السابقة ايلينا ايسينباييفا رئيسة لمجلس الإشراف على الوكالة الروسية للمنشطات، والتي انتقدت بشدة تقرير ماكلارين الذي استهدف بلادها، ووصفته بأنه «عمل سياسي».

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع مارس لوضع نظام روسي «مستقل» لمكافحة المنشطات، مؤكداً نقل هذه السلطة من وزارة الرياضة إلى «منظمة مستقلة» على غرار دول أخرى. وأوقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى روسيا عن المشاركة في كل البطولات التابعة له منذ أواخر 2015 على خلفية برنامج التنشط، بما يشمل بطولة العالم المقررة في لندن في أغسطس المقبل.