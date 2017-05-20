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تييم يقهر نادال في «روما»
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تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017

روما (د ب أ)

ثأر النمساوي دومينيك تييم، المصنف سابعاً، من الإسباني رافايل نادال، الرابع، وأخرجه من ربع نهائي دورة روما الإيطالية الدولية، خامس دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه عليه 6-4 و6-3، وأنهى تييم (23 عاماً) سلسلة من 17 فوزاً لنادال (30 عاماً) على الملاعب الترابية هذا الموسم، وثأر بالتالي لخسارته أمامه في نهائيي دورتي برشلونة ومدريد الإسبانيتين، وحرم منافسه المايوركي لقباً ثامناً في الدورة وتعزيز رقمه القياسي فيها تالياً.

وهو الفوز الثاني لتييم على نادال في 6 مباريات جمعت بينهما.

وقدم تييم مباراة كبيرة، وقهر منافسه بقوة ضرباته التي لم يجد لها الإسباني حلاً.

وضرب النمساوي بقوة في المجموعة الأولى، وكسر إرسال نادال في الشوطين الأول والخامس وتقدم 4-1 ثم 5-1.

ونجح نادال في كسر إرسال تييم للمرة الأولى في المباراة في الشوط الثامن، ليقلص الفارق إلى 3-5 ثم 4-5، لكن الكلمة الأخيرة كانت لتييم الذي كسب الشوط العاشر وأنهى المجموعة في مصلحته 6-4. ... المزيد
     
 

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