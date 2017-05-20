الزعابي يتأهل إلى نهائي 1500 متر

أحمد جمال الدين (باكو)

تأهل سعود الزعابي، عداء منتخبنا لألعاب القوى، إلى نهائي سباق 1500 متر رجال، ضمن منافسات الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان، وتختتم بعد غدٍ بمشاركة 6000 رياضي من 54 دولة.

وسجل الزعابي زمناً وقدره 3.51 دقيقة، محطماً رقمه السابق وهو 3.52 دقيقة الذي سجله في البطولة الأخيرة بالمغرب، ويخوض الزعابي مساء اليوم النهائي الذي يشهد مشاركة 7 أبطال أولمبيين من إجمالي 12 عداء، لأجل محاولة تسجيل رقم جديد باسمه في هذا المحفل القوي، وتنافس علياء سعيد عداءة في سباق 10000 متر، فيما يخوض سباق (100×4) الرباعي عمر السالفة، وعلي جواد، ومحمد عيسى، وسعود الزعابي.

وقال سعود الزعابي: نجحت في كسر رقمي الشخصي، والآن أسعى إلى محاولة تسجيل رقم آخر في المرحلة النهائية التي تأهلت لها مع نخبة من العدائين الأولمبيين والفرصة قائمة لتسجيل زمن أقل، بعد العمل والتدريب الشاق طوال الفترة الماضية، والتي لم تكن سهلة على الإطلاق، وتغيبت لشهور طويلة عن أسرتي وأهلي من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، وما زال بالإمكان أفضل مما كان طالما وجدت الإرادة والرغبة في تطوير الذات.

وأضاف: الوجود في هذه البطولة مهم لكل الرياضيين، حيث تجمع المنافسات ما بين الخبرة والقوة وعنصر الشباب الموجود في العديد من الألعاب المدرجة بالدورة، وكلها مكاسب لنا ستظهر فوائدها في المستقبل القريب.