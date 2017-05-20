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1345 لاعباً ولاعبة شاركوا في البرنامج المدرسي

5 مكاسب من تنظيم بطولة أبوظبي الوطنية للجو جيتسو
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تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017

أمين الدوبلي (أبوظبي)

برمية واحدة اصطادت بطولة أبوظبي الوطنية لجو جيتسو المدارس 5 عصافير في آن واحد، كانت فرصة مميزة لاحتكاك اللاعبين واللاعبات من مختلف المناطق التعليمية (أبوظبي - العين - الظفرة) لاكتساب الخبرات، والتأكد من جاهزيتهم بشكل مستمر، كما أنها أفرزت عدداً كبيراً من المواهب بعد ظهورهم بمستوى متميز في المنافسات التي استضافتها صالة أيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية.

في نفس الوقت منحت اللاعبين واللاعبات ممن شاركوا في المنافسات على مدار اليومين حافزاً معنوياً كبيراً باعتبار أنهم نخبة المميزين في برنامج الجو جيتسو المدرسي الذي يستفيد منه ما يتجاوز الـ50 ألف طالب في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم.

ومن المكاسب أيضاً التي حققتها البطولة أنها كانت مسرحاً لتألق عدد كبير من الوجوه الجديدة في التحكيم التي أخضعها الاتحاد لبرامج تأهيلية في الفترات السابقة، بهدف تجهيزهم للدفع بهم في الأحداث المختلفة، حيث أقيمت المنافسات في اليومين على 9 أبسطة، وأدارت النزالات تحكيمياً محكمات من الكوادر المقيمة بالدولة بأعلى درجة من الكفاءة، وفي اليوم الثاني أدار النزالات محكمون من المقيمين داخل الدولة بنفس الدرجة من الإجادة، وبالإضافة إلى ذلك فإن المكسب الخامس يتلخص في أن بطولة أبوظبي الوطنية لجو جيتسو المدارس كانت فرصة لتقييم مستوى المدربين من قبل شركة بالمز سبورت الرياضية الذراع الفنية للاتحاد التي تشرف على اختيارهم، والتي نظمت الحدث بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم: البطولة نجحت تنظيمياً وفنياً وتحكيمياً وإعلامياً، وأنها حققت كل الأهداف التي أقيمت من أجلها، وأن أهم مكسب من وجهة نظره يتلخص في أنها كانت مؤشراً جيداً لقياس مدى تطور مستويات اللاعبين واللاعبات في استجابتهم للبرامج المعتمدة في نشر اللعبة بالمدارس بواسطة برنامج الجو جيتسو المدرسي.

وأضاف: فخورون بما وصل إليه لاعبونا ولاعباتنا من أبناء وبنات الإمارات، ونطالبهم بالمزيد في المستقبل لأننا نستهدف الرقم واحد في العالم، وكل حدث ننظمه سواء كان محلياً أو قارياً أو عالمياً يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، وأننا ماضون في المساهمة لبناء جيل قوي قادر على تحمل مسؤولية المستقبل والحفاظ على مكتسبات الحاضر، وهو الهدف الأساسي من نشر هذه الرياضة في ظل الدعم الكبير للعبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ... المزيد
     
 

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