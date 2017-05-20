الذهب يواصل الصعود

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف أبريل، مع تراجع الدولار، في ظل التوترات السياسية بالولايات المتحدة.

وفي الجلسة السابقة، أوقف المعدن الأصفر موجة صعود استمرت خمسة أيام وهبط 1.1% بفعل إقبال المستثمرين على جني الأرباح، مسجلاً أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية منذ الثالث من مايو.

وبحلول الساعة 08.19 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1250.96 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد المعدن 1.9% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في خمسة أسابيع. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1251.10 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.3% أمس بعدما استعاد بعض عافيته في الأسواق الخارجية بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 765.90 دولار للأوقية.

وهبط المعدن خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع، متجهاً لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يناير. ونزل البلاتين 0.4% إلى 930.25 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.9% إلى 16.69 دولار للأوقية.

وارتفع المعدنان نحو 1.7% و1.4% منذ بداية الأسبوع على الترتيب، ويتجهان لتسجيل أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أبريل.