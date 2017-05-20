«أتش بي» تزود «إيليت بوك X360» بمستويات عالية من الأمان

دبي (الاتحاد)

يعد الكمبيوتر الحاسوب أتش بي EliteBook x360 أنحف الحواسيب الاحترافية القابلة للتحول إلى حاسوب لوحي يأتي مع بطارية ذات عمر أطول وميزات حماية متفوقة.

ويحمل الكمبيوتر الشخصي ميزات النحافة والخفة الموجودة في الحاسوب Spectre مع ميزة الطي 360 درجة، ويمزج بين الإمكانيات المتطورة والأمن بالإضافة إلى قوة التحمل.

ويأتي الكمبيوتر ببطارية تعد الأطول عمراً في فئة الحواسيب الشخصية القابلة للطي، إذ تستطيع الصمود حتى 16 ساعة و30 دقيقة، بالإضافة إلى التكامل بين الأداء الفائق وإنجاز المهام السريع والذي يتمثل في خيارات مثل مفاتيح المؤتمرات والصوت القوي، وشاشة قياس 13.3 بوصة بجودة مزدوجة 4K وUHDK، والإصدار Hello من نظام التشغيل ويندوز مع دعم للقلم الإلكتروني.

ولأن الحاسوب جزء من عائلة HP Elite، أكثر الحواسيب الشخصية أماناً، يأتي التحديث الجديد مع HP Sure Start Gen3، نظام الـBIOS القادر على إصلاح نفسه، وتطبيق HP WorkWise، أكثر تطبيقات الهاتف الذكي تطوراً للتحكم في الحاسوب الشخصي بميزة تحكم كاملة، منها حماية مستويات الحرارة.