«أتش بي» تزود «إيليت بوك X360» بمستويات عالية من الأمان

دبي (الاتحاد)
يعد الكمبيوتر الحاسوب أتش بي EliteBook x360 أنحف الحواسيب الاحترافية القابلة للتحول إلى حاسوب لوحي يأتي مع بطارية ذات عمر أطول وميزات حماية متفوقة.
ويحمل الكمبيوتر الشخصي ميزات النحافة والخفة الموجودة في الحاسوب Spectre مع ميزة الطي 360 درجة، ويمزج بين الإمكانيات المتطورة والأمن بالإضافة إلى قوة التحمل.
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ولأن الحاسوب جزء من عائلة HP Elite، أكثر الحواسيب الشخصية أماناً، يأتي التحديث الجديد مع HP Sure Start Gen3، نظام الـBIOS القادر على إصلاح نفسه، وتطبيق HP WorkWise، أكثر تطبيقات الهاتف الذكي تطوراً للتحكم في الحاسوب الشخصي بميزة تحكم كاملة، منها حماية مستويات الحرارة.
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