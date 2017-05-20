أسعار التأمين على الحرائق تسجل أول تراجع فصلي منذ نهاية 2015

يوسف العربي (دبي)

سجلت أسعار وثائق التأمين ضد أخطار الحريق على المباني والأبراج في دولة الإمارات أول انخفاض فصلي لها بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي أعقبت اندلاع حريق فندق العنوان «ذا أدرس- داون تاون» بنهاية العام 2015، بحسب وسطاء ورؤساء ومسؤولي شركات تأمين في الدولة، والذين اعتبروا التخفيض مؤشراً إيجابيا يؤكد ثقة معيدي التأمين العالميين بالسوق المحلية.

وأوضحوا أن شركات تأمين عاملة في الدولة خفضت المعدل العام لأسعار وثائق التأمين ضد أخطار الحريق على المباني التقليدية، والأبراج المكسوة بألواح جدارية خارجية «ألواح ألومنيوم» بمتوسط 15% ليصل على 0.029% من القيمة التقديرية للمبنى خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمعدل عام بلغ نحو 0.035% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفق قوائم الأسعار المعتمدة لدى شركات تأمين ووساطة كبرى عاملة في الدولة يتراوح سعر التأمين على المباني التقليدية غير المكسوة بألواح الألمونيوم القابلة للاشتعال بين 0.015% و0.025% من قيمة العقار وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل سعر يتراوح بين 0.025% و0.03% من قيمة العقار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما استقر سعر تأمين الأبراج المكسوة بألواح الألمونيوم عند مستوى 0.05% تقريباً.

اشتراطات صارمة