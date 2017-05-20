«الإمارات للصرافة» تطلق بطاقة دفع الرواتب «سمارت باي»

دبي (الاتحاد)

تعتزم شركة «الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة» تقديم الخدمات المالية لعملائها المقيمين في المناطق النائية عن طريق حلول تحويلات الرواتب عبر بطاقات خدمة دفع الرواتب &rsquoسمارت باي&lsquo Smart Pay. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بمناسبة مرور 11 عاماً على إطلاق خدمة Smart Pay التي تعتبر حلاً رائداً ومتكاملاً يتوافق مع نظام حماية الأجور المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت &rsquoشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة&lsquo النقاب عن هذه الحلول الفريدة من نوعها في دولة الإمارات خلال حفل مميز أقيم في فندق &rsquoلي ميريديان دبي&lsquo مؤخرا.

وتتوافر هذه الخدمة في مختلف أنحاء إمارة دبي، خاصة ضمن المجمعات السكنية الخاصة بشريحة العمال في الدولة؛ كما سيتم تطبيقها في مواقع رئيسة لا يتوافر فيها الكثير من نقاط استلام الحوالات نقداً والمنافذ المالية. ويمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة لسحب رواتبهم أو إرسال الأموال في أي وقت من خلال زيارة أحد الفروع أو عبر الهاتف الجوال.

وقال بروموث مانجات، الرئيس التنفيذيّ لشركة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة: «تأتي خدمة دفع الرواتب &rsquoسمارت باي&lsquo لتنضم إلى مجموعة حلولنا المبتكرة. ومع إطلاق الحلول الجديدة، سيتاح لفريق عملنا تجهيز كشوفات الرواتب في غضون ساعة واحدة، ما يمكّن عملاءنا الكرام من تحويل أموالهم بكل راحة وسهولة باستخدام بطاقات الرواتب».