فوز منتجع «نوراي» في أبوظبي بجائزة «ميد للجودة»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة جرين بريدج عن فوزها بجائزة ميد للجودة التي تعد واحدة من أرفع الجوائز التي تكرم جودة وإنجاز مشاريع البناء في منطقة الخليج العربي، حسب بيان أمس.
وتم منح جائزة أفضل مشروع فندقي لهذا العام لشركة الجيهان جلف هورايزن للمقاولات العامة، إحدى شركات مجموعة جرين بريدج عن منتجع جزيرة نوراي في أبوظبي.
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وحصدت جرين بريدج هذه الجائزة، نظراً لجودة العناصر الهندسية المستخدمة والبناء والمسؤولية البيئية والتنفيذ الناجح وإنجاز المشروع.
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وقال أناند كولابا بيلاي، نائب رئيس شركة جرين بريدج، لدى تسلمه الجائزة«تعد هذه الجائزة إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، وتأتي لتثبت قدرتنا على المنافسة ضمن هذا القطاع المهم، كما أنها تعكس التزامنا بتوفير أعلى معايير الجودة في العمل من خلال منتجع جزيرة نواري الذي تم اختياره الأفضل في فئته ضمن الإمارات العربية المتحدة واعتماده الاستدامة في جوهره.