فوز منتجع «نوراي» في أبوظبي بجائزة «ميد للجودة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة جرين بريدج عن فوزها بجائزة ميد للجودة التي تعد واحدة من أرفع الجوائز التي تكرم جودة وإنجاز مشاريع البناء في منطقة الخليج العربي، حسب بيان أمس.

وتم منح جائزة أفضل مشروع فندقي لهذا العام لشركة الجيهان جلف هورايزن للمقاولات العامة، إحدى شركات مجموعة جرين بريدج عن منتجع جزيرة نوراي في أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن جوائز ميد وللسنة السادسة على التوالي تهدف إلى تكريم المشاريع عبر دورتها الكاملة، مروراً بالبناء والتنفيذ وقيمة ونوعية المشاريع.

وحصدت جرين بريدج هذه الجائزة، نظراً لجودة العناصر الهندسية المستخدمة والبناء والمسؤولية البيئية والتنفيذ الناجح وإنجاز المشروع.

وأثبتت شركة جرين بريدج قدرتها على المنافسة بين مجموعة من كبرى الشركات الوطنية والدولية، وذلك لالتزامها بتقديم مشروعات بناء ذات مستويات عالية بالتركيز على جوهر الاستدامة. وتم تكريم مشروع نواري المستوحى من كلمة نور، ويقام المنتجع على جزيرة خاصة، ويحتوي 32 فيلا و23 مسكناً خاصاً وفللا على الماء. ويعتمد الفندق على المنتجات المحلي وحديقة المطبخ لتقديم الطعام للنزلاء، بما يعزز مفهوم الاستدامة.

وقال أناند كولابا بيلاي، نائب رئيس شركة جرين بريدج، لدى تسلمه الجائزة«تعد هذه الجائزة إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، وتأتي لتثبت قدرتنا على المنافسة ضمن هذا القطاع المهم، كما أنها تعكس التزامنا بتوفير أعلى معايير الجودة في العمل من خلال منتجع جزيرة نواري الذي تم اختياره الأفضل في فئته ضمن الإمارات العربية المتحدة واعتماده الاستدامة في جوهره.