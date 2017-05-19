خريطة الصراع السوري تتغير مع ربط مناطق النظام والأكراد

القامشلي (رويترز)

تزيد خدمة جديدة للحافلات تربط شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد بغربها الذي تديره الحكومة آمال استئناف التجارة بين جزءين طال البعاد بينهما في بلد ممزق. وكانت خدمة من هذا القبيل أمراً غير وارد قبل طرد «داعش» من المنطقة.

وتأمل السلطات التي يقودها الأكراد أن ينهي الممر الجديد العزلة الاقتصادية لمنطقتهم التي تقع على حدودها الحالية أطراف معادية. وبالنسبة لدمشق يبقي الممر على احتمال الحصول على الوقود والطعام من الشمال الشرقي الغني بالموارد.

وتمر الخدمة من القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد إلى مدينة حلب عبر أراضٍ انتزعت القوات الحكومية السورية السيطرة عليها من تنظيم «داعش» في فبراير بدعم من روسيا. وحتى ذلك الحين كان عدد قليل ممن يتسمون بالجرأة والجسارة يقومون برحلة تتطلب عبور مناطق يسيطر عليها التنظيم الإرهابي وجماعات معارضة متنافسة.

وأفاد أحمد أبو عبود رئيس مكتب القامشلي في شركة الحافلات التي بدأت عملها في أواخر أبريل، أنه «لم يكن هناك ركاب قبل ذلك.. بل عدد قليل للغاية بسبب الأوضاع الأمنية».