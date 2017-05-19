في عمق الموصل.. فرار المدنيين بين الرحمة والريبة

الموصل (أ ف ب)

تتوقف عجلة «هامفي» سوداء تابعة للقوات العراقية قرب هيكل محطم لسيارة مفخخة وحفرة خلفتها قذائف هاون للسماح لمدنيين فارين بالهروب بعيداً عن المعارك ضد تنظيم «داعش» في غرب الموصل.

وتواصل عجلات أخرى تابعة لقوات مكافحة الإرهاب، التوجه إلى خطوط المواجهات في حي الرفاعي، أحد آخر المناطق التي يفترض بالقوات العراقية استعادتها قبل الهجوم الأخير على المدينة القديمة، المعقل الأخير لتنظيم «داعش» في الموصل. وفي نهاية الشارع، الطريق مغلق تماماً بساتر.

وتتعالى أصوات مقاتلين يتحدثون إلى مدنيين يرافقون أطفالاً: «انتبهوا، هناك عبوة.. تقدموا من هناك»، ويمتثل المدنيون، ويجر بعضهم أكياساً بلاستيكية ويدفع أحدهم سيدة على كرسي متحرك.

وفيما يسير هؤلاء قرب العربة المدرعة، يبتسم بعض منهم ويرفع آخرون أصابعهم بعلامة النصر، ويعبرون عن امتنانهم للجنود، قبل أن يكملوا طريقهم للحاق بحوالى نصف مليون نازح فروا منذ فبراير من مناطق في الموصل.