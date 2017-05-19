«داعش» يتقهقر في الرقة والتحالف يدميه في دير الزور

عواصم (وكالات)

حرر مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية» أمس، قرية حمرة غنام التي كانت المعقل الأول «لداعش» في سوريا، وذلك غداة انتزاع السيطرة على 3 بلدات أخرى شمال شرق وشمال غرب الرقة، فيما لاتزال المواجهات متواصلة شرق المحافظة، وذلك في وقت أكد نشطاء معارضون تنفيذ مروحيات تابعة للتحالف الدولي ثاني عملية إنزال جوي خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة مواقع التنظيم الإرهابي في منطقة سوق الغنم في قرية السيال في محيط مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، ما أسفر عن قتل وإصابة وأسر عدد كبير من «الدواعش».

في الأثناء، أقدم «مسلحو «داعش» على قتل 52 شخصاً بينهم 15 طفلاً قفي اعتداء مباغت واسع فجر أمس، استهدف قريتي عقارب والمبعوجة .من جانب آخر، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إلى رحيل بريت ماكجورك المنسق الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في العراق وسوريا، متهماً إياه بدعم المقاتلين الأكراد في سوريا والانفصاليين على الأراضي التركية، وذلك بعد يومين من لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وهدد أردوغان بأن بلاده لن تتردد ومن دون استشارة أحد، في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على غرار حملة «درع الفرات» شمال سوريا «إذا واجهت تهديداً، مضيفاً أنه أبلغ ذلك إلى مضيفه في البيت الأبيض، كما أبلغه أن أنقرة لن تكون جزءاً من عملية تحرير الرقة بسبب مشاركة «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها بلاده «إرهابية».

وقالت وكالة «أي أن أف نيوز» الكردية المحلية إن قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصاراً بـ«قسد» تمكنت فجر أمس من تحرير قرية حمرة غنام الواقعة شرق مدينة الرقة، والتي اتخذها «داعش» معقلاً قبل الرقة، إثر اشتباكات دامت منذ الليلة قبل الماضية وحتى صباح أمس، في إطار المرحلة الرابعة من حملة «غضب الفرات».