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إدانة أوروبية لاعتقال واستهداف إسرائيل قاصرين فلسطينيين

الأمم المتحدة وواشنطن ولندن وبرلين تنتقد الاستيطان
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تاريخ النشر: السبت 13 يناير 2018

عواصم (وكالات)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار إسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لا يخدم عملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في إيجاز صحفي لنائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون الدبلوماسية والعامة ستيف جولدستين، الخميس، رداً على استفسارات الصحفيين عن عدم شرعية قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة في إطار القانون الدولي.

وأضاف جولدستين: «أوضح الرئيس ترامب أنه بينما لا يعيق وجود المستوطنات الحالية السلام، فإن التوسع في بناء المستوطنات بشكل غير محدود، لا يسهم في إحراز تقدم في عملية السلام».

وأكد أن «الإدارة الأميركية تعمل بجد على وضع خطة سلام شاملة تخدم الإسرائيليين والفلسطينيين، ويتم الكشف عنها في الوقت المناسب».

كما أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، عن إدانته لعزم السلطات الإسرائيلية المضي في خطط لبناء 1122 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية. ... المزيد
     
 