الأمم المتحدة وواشنطن ولندن وبرلين تنتقد الاستيطان

عواصم (وكالات)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار إسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لا يخدم عملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في إيجاز صحفي لنائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون الدبلوماسية والعامة ستيف جولدستين، الخميس، رداً على استفسارات الصحفيين عن عدم شرعية قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة في إطار القانون الدولي.

وأضاف جولدستين: «أوضح الرئيس ترامب أنه بينما لا يعيق وجود المستوطنات الحالية السلام، فإن التوسع في بناء المستوطنات بشكل غير محدود، لا يسهم في إحراز تقدم في عملية السلام».

وأكد أن «الإدارة الأميركية تعمل بجد على وضع خطة سلام شاملة تخدم الإسرائيليين والفلسطينيين، ويتم الكشف عنها في الوقت المناسب».