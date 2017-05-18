عبدالله بن زايد يشارك في ملتقى «مغردون» بحضور ترامب

أبوظبي (وام)

يشارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الدورة الخامسة لملتقى «مغردون» الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز «مسك»، في الرياض يوم الأحد المقبل، تحت عنوان «محاربة التطرف والإرهاب».

كما يشارك في النسخة الاستثنائية للملتقى، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعادل الجبير وزير خارجية السعودية، بجانب عدد من القادة والسياسيين والمفكرين وصناع الرأي في مجال مكافحة التطرف والإرهاب ممن لهم حضور مؤثر وقوي في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد الحدث الذي انطلقت دورته الأولى خلال العام 2013 ملتقى تفاعلياً يجمع الشباب المهتمين بشبكات التواصل الاجتماعي مع روادها، لمناقشة أهم موضوعاتها، وطرح الأفكار الإبداعية الإيجابية.

ويبحث الملتقى سبل وآليات حماية فكر الشباب من التطرف والأفكار العدوانية وخطابات الكراهية، من خلال مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز دورهم في جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها حكومات دول العالم.