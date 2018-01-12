السبسي يبحث مع فيلتمان وغسان سلامة أزمة ليبيا

تونس (الاتحاد)

بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، تأكيد مواقف تونس الثابتة الداعمة للشعب الليبي، وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق ومساعدته على التغلب على الأوضاع الصعبة التي يعيشها، وتشجيع الحوار بين مختلف مكوناته لإيجاد حل سياسي للأزمة القائمة، وبناء دولته ومؤسساته.

وعبّر جيفري فيلتمان أمس الجمعة عقب اللقاء مع السبسي، عن تقديره لما تحقّق لتونس من نجاحات في مجال الديمقراطية، مثمّناً جهود رئيس الجمهورية لتدعيم حقوق الإنسان، وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ومؤكّداً وقوف منظمة الأمم المتحدة إلى جانب تونس ومساندتها في بناء ديمقراطيتها.

كما نوّه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بالجهود التي تقوم بها تونس لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وأكّد الرئيس التونسي من جهته التزام تونس بمواصلة دعم الحلّ السياسي في ليبيا، ومساندتها لجهود الأمم المتحدة ولخطة مبعوثها الأممي.