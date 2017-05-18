ملك هولندا يتدرب على قيادة طائرات «بوينج 737»

لاهاي (أ ف ب)

سيباشر ملك هولندا فيليم الكسندر، الذي يعمل من وقت إلى آخر على رحلات لشركة «كاي ال ام» الوطنية للطيران، تدريبا على قيادة طائرات بوينغ «737»، على ما ذكرت صحيفة هولندية.

وبفضل هذا التدريب سوف يستمر فيليم الكسندر بالطيران مرتين في الشهر مع الشركة كقائد مساعد للطائرة.

فالشركة الهولندية ستسحب من الخدمة طائرات «فوكر 70» التي تستخدم في الرحلات القصيرة، ما يحول دون مواصلة الملك عمله هذا.

وقال الملك فيليم-الكسندر في مقابلة مع صحيفة «دي تلجراف»، «أردت فعلا أن أواصل الطيران كطيار ضيف مع شركة «كاي ال ام»، والأمر الوحيد الذي يسمح لي بذلك هو التدرب على قيادة طائرات من طراز «737» للرحلات القصيرة».

وأوضح «أي طائرات أكبر حجما يعني أن علي أن أمضي الليل في مكان آخر ولا يمكنني تاليا العودة إلى هولندا في حال حدوث أمر طارئ».

وأضاف أنه سيباشر هذا التدريب في نهاية الشهر الحالي.

ولن يعرف الركاب بوجود الملك في قمرة القيادة خلال هذه الرحلات لأنه لا يتم الإعلان عن ذلك أبدا.