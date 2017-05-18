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«الملك».. بصمة بـ 38 نقطة
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تاريخ النشر: الجمعة 19 مايو 2017

واشنطن (أ ف ب)

سجل «الملك» ليبرون جيمس 38 نقطة، وحقق كيفن لوف أفضل رصيد له في الأدوار الإقصائية (32 نقطة)، لينجح كليفلاند كافالييرز حامل اللقب في تخطي مضيفه بوسطن سلتيكس بسهولة 117-104 والتقدم عليه 1-صفر، في افتتاح مباريات نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة «ان بي اي».

وخاض كليفلاند المباراة، بعد راحة لعشرة أيام، بعد فوزه الساحق على تورونتو رابتورز 4-صفر، علماً بأنه سحق أيضا في الدور الأول انديانا بيسرز 4-صفر.

وتقام المباراة الثانية في بوسطن أيضا على ملعب «تي دي جاردن»، قبل انتقال السلسلة لمباراتين إلى كليفلاند، علماً بأن الفائز في اربع من أصل 7 مباريات يتأهل إلى نهائي الدوري، لملاقاة الفائز من سلسلة جولدن ستايت ووريرز وصيف الموسم الماضي وسان انتونيو سبيرز (2-صفر).

وسيطر كليفلاند على المباراة منذ بدايتها، فتقدم بفارق 26 نقطة في الشوط الأول، ووسع الفارق إلى 28 في الثالث، قبل أن يقلصه سلتيكس إلى 17 في نهاية الربع.

وسجل جيمس، الباحث عن بلوغ نهائي الدوري للمرة السابعة على التوالي، 15 نقطة في الربع الأخير في طريقه لتسجيل 30 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة على التوالي، والتقط نجم الدوري 9 متابعات ومرر 7 كرات حاسمة. ... المزيد
     
 

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