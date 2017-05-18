«الملك».. بصمة بـ 38 نقطة

واشنطن (أ ف ب)

سجل «الملك» ليبرون جيمس 38 نقطة، وحقق كيفن لوف أفضل رصيد له في الأدوار الإقصائية (32 نقطة)، لينجح كليفلاند كافالييرز حامل اللقب في تخطي مضيفه بوسطن سلتيكس بسهولة 117-104 والتقدم عليه 1-صفر، في افتتاح مباريات نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة «ان بي اي».

وخاض كليفلاند المباراة، بعد راحة لعشرة أيام، بعد فوزه الساحق على تورونتو رابتورز 4-صفر، علماً بأنه سحق أيضا في الدور الأول انديانا بيسرز 4-صفر.

وتقام المباراة الثانية في بوسطن أيضا على ملعب «تي دي جاردن»، قبل انتقال السلسلة لمباراتين إلى كليفلاند، علماً بأن الفائز في اربع من أصل 7 مباريات يتأهل إلى نهائي الدوري، لملاقاة الفائز من سلسلة جولدن ستايت ووريرز وصيف الموسم الماضي وسان انتونيو سبيرز (2-صفر).

وسيطر كليفلاند على المباراة منذ بدايتها، فتقدم بفارق 26 نقطة في الشوط الأول، ووسع الفارق إلى 28 في الثالث، قبل أن يقلصه سلتيكس إلى 17 في نهاية الربع.