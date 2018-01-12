الرميثي: سنقول «وداعاً آسيا» في حال إصرار «الآسيوي» على موقفه

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وفد الاتحاد الآسيوي، برئاسة الهندي برافل باتيل نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور ماريانو أرانيتا عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي، والدكتور تران كوك توان عضو لجنة المسابقات بالاتحاد القاري، وشين مانجيل مدير المسابقات، ولورينزو فوفي مدير مسابقات الأندية، بالإضافة إلى عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، ومحمد عبد الله بن هزام الظاهري، أمين عام اتحاد الكرة، وناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة.

وأكد الرميثي للوفد الآسيوي التمسك بلعب أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي على ملاعب محايدة، مشدداً معاليه على أن قرار رفض اللعب على ملاعب الدولة المجاورة أمر لا رجعة فيه، ولن يستطيع أحد إجبارنا على خوض مواجهات في ملاعب لا نرغب اللعب فيها وعدم الالتزام بأمر دولتنا والقرارات السيادية في هذا الإطار، مؤكداً ثقته في تفهم الاتحاد الآسيوي لوجهة النظر الإماراتية، ومشاركة أنديتنا في البطولة الآسيوية أمام أندية الدولة المجاورة على ملاعب محايدة.

وقال الرميثي، عقب لقاء وفد الاتحاد الآسيوي مساء أول أمس بالعاصمة أبوظبي: إن الإمارات نقلت الصورة الصحيحة والواضحة إلى الاتحاد الآسيوي، بشأن الأزمة الحالية، وعرضنا أسباب رفض اللعب على ملاعب تلك الدولة المجاورة، وطلبنا المشترك مع السعودية بنقل مباريات أنديتنا في دوري أبطال آسيا أمام أندية تلك الدولة إلى ملاعب محايدة، وقدمنا كل المعلومات والأدلة التي تدعم مطالبنا، ولكل ما قامت به هذه الدولة تجاهنا مما يستحيل معه اللعب على ملاعبها.

وأضاف: «وفد الاتحاد الآسيوي واللجنة المشكلة لبحث الأمر استمعت لنا وسترفع تقريرها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ونحن سعداء بأننا أوصلنا الرسالة بأن الأندية الإماراتية ورغم دورها وأهميتها في إنجاح البطولات الآسيوية، إلا أننا لن نلعب في ملاعب لا نرغب في التواجد بها حتى ولو اضطررنا إلى الانسحاب من البطولة، وكذلك لو اضطررنا للانضمام إلى اتحاد قاري آخر في حالة إصرار الاتحاد الآسيوي على موقفه».