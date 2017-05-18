محمد بن حمدان يوجه بإلغاء قرار تجميد اليد الجزراوية

رضا سليم (دبي)

وجه الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس نادي الجزيرة، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، بإلغاء قرار شركة النادي للألعاب الرياضية الخاصة بتجميد كرة اليد على مستوى الفريقين الأول والشباب، وعودة فرق النادي للمشاركة في المسابقات.

كما وجه نائب رئيس النادي بالتقدم باستئناف على أية عقوبة عبر القنوات الرسمية، حفاظاً على اسم وسمعة النادي، ودعم كرة اليد الإماراتية والمنتخبات الوطنية، وقال «سيعود النادي للمشاركة في كل المسابقات بعد إلغاء التجميد لأن الجزيرة له اسم كبير في اللعبة، وحقق العديد من الإنجازات ودائماً في دائرة المنافسة على كل البطولات داخلياً وخارجياً».

وكان مجلس إدارة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية، برئاسة محمد حسن السويدي، قرر تجميد كرة اليد على مستوى الفريقين الأول والشباب، بعد قرار اتحاد اليد بإيقاف عوض هويشل، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية والمشرف على كرة اليد بالنادي، ومنعه من حضور أية مباراة للنادي في أي مرحلة وإلا يعتبر فريقه منسحباً.

وشهدت الساعات الماضية اجتماعات متواصلة لحل الأزمة وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح بعودة «فخر أبوظبي» إلى المسابقات المحلية والمشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يلتقي الفريق مع الشباب اليوم في دور الثمانية وهي المباراة المقرر إقامتها بصالة الجوارح.