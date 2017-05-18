علياء سعيد تخسر برونزية 5000 متر بـ «الفوتوفينيش»

أحمد جمال الدين (باكو)

أضاعت علياء سعيد، عداءة منتخبنا لألعاب القوى، فرصة رفع حصتنا من الميداليات الملونة في الدورة، وذلك حين تأخرت عند خط النهاية في سباق 5000 متر سيدات.

وكانت علياء سعيد قريبة من التتويج بالميدالية البرونزية، ولكن في الأمتار الأخيرة اجتازتها ماسلوفا داريا من جمهورية قيرغيزستان، على الرغم من إعلان اللجنة المنظمة عن فوز عداءتنا بالمركز الثالث وظهور اسمها وعلم الإمارات على شاشة المضمار مع أصحاب المراكز الأولى، إلا أن اللجنة الفنية كانت قد أخطأت في التقدير النهائي للسباق لتحتكم بعد ذلك إلى «الفوتوفينيش» لتعلن عن وجود علياء سعيد في المركز الرابع بزمن وقدره 15:00:45 دقيقة.

وشهد السباق تنافساً قوياً، حيث شاركت البحرينية والبطلة الأولمبية في ألعاب ريو دي جانيرو روث جبيت وتوجت بالذهبية مسجلة 14:53.41 دقيقة، فيما حصدت التركية ياسيمن خان الفضية بزمن 14:53.50 دقيقة.

وتظل الفرصة قائمة لإضافة إنجاز جديد في «أم الألعاب» في المسابقات المتبقية، حيث تتبقى سباقات 1500 متر، و10000 متر، و(4x 100)، بالإضافة إلى رمي القرص، وذلك على مدار اليومين المقبلين.