الهاجري: تتويج الرماية في «التضامن الإسلامي» مستحق

أحمد جمال الدين (باكو)

أكد المهندس داوود الهاجري الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالإنابة، أن إنجاز رماة الإسكيت في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان، وتختتم الاثنين المقبل، ممثلين بالشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي حصل على الميدالية الفضية، وسيف بن فطيس الذي حصد البرونزية، مستحقة نتيجة جهودهما خلال المرحلة الماضية ومساعيهما المستمرة نحو رفع علم الإمارات في شتى المحافل والاستحقاقات الكبرى.

جاء ذلك، خلال الاستقبال الحافل الذي أعدته اللجنة الأولمبية لمنتخب الرماية العائد من باكو بحضور المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى وربيع العوضي نائب رئيس اتحاد الرماية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية وسالم الحبسي مدير إدارة البرامج الرياضية باللجنة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وقال: رماة الإمارات أثبتوا جدارتهم في الدورة التي شهدت مشاركة 54 دولة من 3 قارات، إذ تعاملوا بثقة الأبطال، وكان لديهم القدرة على تحقيق الفارق والتواجد على منصات التتويج وهي لحظة نطمح إليها طوال الوقت، فليس هناك أغلى من رؤية علم الوطن يرفرف أمام العالم بأكمله.

وأعرب الهاجري عن تمنياته لرماتنا بحصد المزيد من الألقاب في المناسبات الرياضية المقبلة.