«مصدر» تعتمد الحرارة الشمسية لتحلية مياه البحر

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اختبار ثلاثة أنظمة لالتقاط الحرارة الشمسية كجزء من برنامج تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقة المتجددة الذي تنفذه الشركة في منطقة غنتوت في أبوظبي، وذلك في إطار سعيها لتطوير محطات تحلية مياه أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وذات جدوى تجارية.

وتم تركيب هذه التقنيات الثلاث التي تشارك في اختبارها شَرِكات متخصصة في موقع برنامج «مصدر» لتحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقة المتجددة في غنتوت.

ويعمل معهد مصدر، التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، على رصد كفاءة التشغيل والتكلفة لأنظمة الالتقاط، ومدى ملاءمتها للتطبيق على نطاق أوسع.

وستعمل هذه النظم التكنولوجية المتقدمة التي تشارك في تقييمها شَرِكات «إمبريال لخدمات الطاقة» و«إمسول إنوفيشنز» و«جرين ون تيك» على التقاط حرارة الشمس لتعزيز عملية تحلية مياه البحر كبديل لحرق الغاز الطبيعي.