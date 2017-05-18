«الخليج للاستثمار الإسلامي» يستحوذ على 11% من «نيمي» الكندية

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي»، أن صندوقها للاستثمار في التكنولوجيا، والذي يحمل اسم «جي آي آي تك فينتشرز» استحوذ على نسبة 11% من شركة «نيمي» الكندية، وبهذا يكون مجموع الاستثمارات التي رتبتها «الخليج للاستثمار الإسلامي» في قطاع التكنولوجيا لعملائها ومستثمريها خلال الأربعة والعشرين شهرا الماضية ، قد بلغ ما يعادل 500 مليون دولار.

وشركة «نيمي» الكندية هي المصنعة وصاحبة الابتكار وبراءة الاختراع لسوار المعصم الذكية «نيمي باند» التي تتيح تطبيقات أمنية وإدارية فريدة من نوعها للشركات والموظفين في أماكن العمل.

وأعلن كارل مارتن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نيمي»، تحقيق تقدم كبير خلال العامين الماضيين للأشياء التي يمكن ارتداؤها وأن شركة «نيمي» مدعومة بعشر سنوات من الأبحاث في جامعة تورنتو، حيث أطلقت خلال العام 2014 الجيل الأول من سوار المعصم الذكية التي تتيح التعرف على مرتديها من خلال إيقاع نبضات القلب لديه، الأمر الذي فتح آفاقاً لتطبيقات أمنية ومعلوماتية مميزة للشركات.

وأكد أن دخول شركة الخليج للاستثمار الإسلامي بتقديم حزمة تمويلية لشركة «نيمي» سيوفر الموارد اللازمة لمرحلة جديدة من تطوير ونشر ابتكارها من سوار المعصم الذكي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في الخليج للاستثمار الإسلامي محمد الحسن: لقد كنا من أوائل الشركات الاستثمارية في المنطقة التي تنبهت لأهمية الفرص التي توجدها شركات التقنية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، واستطعنا من خلال قاعدة عملائنا وشركائنا القوية أن نستهدف عدداً من شركات التكنولوجيا الواعدة في أميركا الشمالية ذات الموقع التنافسي الفريد الذي يؤهلها لتحقيق مردود استثماري مميز لعملائنا وشركائنا».