العبار يستحوذ على حصّة كبيرة في «MEVP»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «MIDDLE EAST VENTURE PARTNERS» استحواذ محمد العبار على حصة كبيرة فيها لدعم الشركة في مجال رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكّد محمد العبار إبقاء الفريق الإداري في MEVP على استقلاليته في الإدارة العملية للشركة التي تعد واحدة من المؤسسات العاملة في مجال رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولها سجل حافل بالنجاحات التي حققها شركاؤها المؤسسون: وليد حنا ووليد منصور وربيع خوري، حسب بيان أمس. وبالتعاون بين محمد العبار وMEVP، ستتمكن هذه الأخيرة من دعم الشركات المحلية الناشئة ومساعدتها على النمو والتحول إلى شركات إقليمية قوية. ويعد هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية العبار لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ويأتي في إطار سلسلة من المبادرات الحيوية التي أطلقها أخيراً في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وقال محمد العبار: «نعمل على دعم رواد الأعمال من الشباب والشركات الناشئة في قطاع الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا من خلال تقديم رأس المال الذي يحتاجونه للنمو، والاستشارات الاستراتيجية، ودعم العمليات التشغيلية اللازمة لنجاحهم بهدف مساعدتهم على النمو والتحول إلى شركات قيادية في قطاع الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتأهيلهم لفتح أسواق جديدة خارج المنطقة.

ويلعب قطاع رأس المال الاستثماري دوراً محورياً في إعداد الشركات الإقليمية للنمو، وتمكينها من المنافسة خلال هذه المرحلة الحيوية من التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي».