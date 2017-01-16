  • الاثنين 18 ربيع الآخر 1438هـ - 16 يناير 2017م

إلغاء المعسكر قبل «دولية محمد بن خالد»

أزمة «التفرغ الرياضي» كابوس يطارد المنتخب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017

رضا سليم (دبي)

يدخل منتخبنا الوطني لكرة اليد منافسات بطولة محمد بن خالد الدولية التي ينظمها نادي الشعب وتنطلق منافساتها غداً، في ظروف مختلفة خاصة في ظل أزمة «التفرغ الرياضي»، وهي المشكلة التي تسببت في إلغاء المعسكر التدريبي قبل البطولة، وتسابق إدارة الاتحاد الزمن لإنهاء مشكلة جميع اللاعبين قبل أول مباراة للمنتخب في البطولة، غداً حيث يواجه المنتخب فريق الشعب في افتتاح البطولة.

واستغلت إدارة الاتحاد حضور إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة نهائي كأس نائب رئيس الدولة، للحديث معه عن مشكلة التفرغ وضرورة تدخل الهيئة، وبالفعل أصدرت الهيئة خطابات رسمية إلى جميع الجهات للاعبي المنتخب من أجل التفرغ، ويقوم محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد بعمل اتصالات مكثفة مع جميع الجهات والمؤسسات للحصول على تفرغ للاعبين للمشاركة في البطولة، بجانب الاتصالات من جانب بقية الأعضاء.

وأقام محمد عبد الكريم جلفار حفل عشاء للاعبي المنتخب والجهاز الفني بقرية البوم بدبي مساء أمس الأول، في بداية التجمع وقبل المشاركة في البطولة من أجل الحديث مع اللاعبين عن المرحلة المقبلة، والاستماع لهموم ومشاكل اللاعبين، في جلسة مصارحة قبل بدء أول مراحل الأعداد للمنتخب للبطولة الآسيوية المقبلة.

حضر حفل العشاء، محمد شريف نائب رئيس الاتحاد ونبيل عاشور الأمين العام وراشد سيف عضو الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، وعلي هزيم عضو لجنة المنتخبات والدكتور سيد سليمان المدير الفني للاتحاد، إلى جانب خالد خميس مدير المنتخب والمدرب خالد أحمد وعمر الزبير سكرتير لجنة المنتخبات بجانب اللاعبين.

كان الجهاز الفني للمنتخب قد اختار 22 لاعباً، للدخول في القائمة الأولية، وتضم محمد إسماعيل ورحمة غالب وأحمد حسين من الوصل ووحيد مراد وعيسى البناي من الأهلي وشهاب غلوم ومحمد سعيد ووليد إبراهيم من النصر، وعبد الله أحمد وحسن محمد من الشباب وأحمد حسن وعبد الحميد الجنيبي وخميس الظاهري وسلطان محمد سعيد من الجزيرة، وعبدالله عمر وأحمد سالم وإبراهيم البلوشي وعبد الله المهيري من العين وطارق شاهين ومحمد عبدالله ومبارك عبدالله وضاحي محمد من الشارقة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا