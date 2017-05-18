طفلة تقلد النجمات

أبوظبي (الاتحاد)

سكوت لارسون طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها، إلا أنها بدأت بحشد الكثير من المتابعين على «إنستغرام» بفضل صورها المذهلة، التي تعيد فيها تمثيل وضعيات نجمات هوليوود.

وتقول آشلي، والدة سكوت، إنه على الرغم من أن ابنتها «تعتقد أنها كبيرة كفاية»، ودائماً ما تفاجئ والديها بـ«ذكائها وحنانها»، لكنها مجرد طفلة عادية تحب المرح، وارتداء الملابس والتقاط الصور. وبحسب موقع «metro»، لم يكن والدا سكوت الوحيدين اللذين فوجئا بقدراتها، حيث يبدو أن متابعيها في «إنستغرام» البالغ عددهم 27 ألفاً في حالة من الدهشة أيضاً ليس لمجرد ارتدائها ملابس صغيرة رائعة، ولكن لأنها تمثل وضعيات النجمات بإتقان.

وأوضحت أن الفكرة جاءتها بعد تشخيص والدتها بسرطان الثدي، فأرادت إبعادها عن مشاعر القلق، كما اختارت ناشطات نسائيات حتى تبين لسكوت أن النساء يمكن أن يكن قويات ومقاتلات، وأن كونها فتاة لا يعني أن تكون ضعيفة.