لوحات فنية في فنجان قهوة



تاريخ النشر: الجمعة 19 مايو 2017 ترجمة: عزة يوسف يقدم أحد مقاهي القهوة المتخصصة، والمعروف بالاسم الإيطالي «باريستا»، فناً بديعاً في تقديم القهوة بتفاصيل ملونة ورسوم واضحة. ويستخدم كانغ بين لي، صانع القهوة الكوري الجنوبي ومستخدم صفحة «إنستغرام» بعنوان «leekangbin91»، أكثر من مجرد القهوة والحليب لصنع فنه. ووفق موقع «metro»، لاقى فنه في عمل مختلف أنواع اللاتيه شعبية كبيرة، وأطلق عليها اسم خاص وهو «كريم أرت»، وينفذه باستخدام البن المحمص بدرجات مختلفة وملونات الطعام والحليب. وتظهر الرسوم مهارة كبيرة، حيث إنه يلتزم برسم الأشكال المألوفة بالحليب والبُن فقط ولكن بإتقان، وفي أحيان أخرى يخرج بتصاميم أكثر تعقيداً مثل الأوجه واللوحات الفنية والشخصيات الكرتونية مهما كان حجم الفنجان.