عمرو يوسف ينتهي من «عشم إبليس»



تاريخ النشر: الجمعة 19 مايو 2017 سعيد ياسين (القاهرة) انتهى عمرو يوسف من تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «عشم إبليس»، والذي كان يحمل في البداية عنوان «نقطة ومن أول السطر» ثم تغير الى «بخط ايدي» قبل أن يتم الاستقرار على عنوانه الجديد، ويجسد عمرو في أحداثه التي تدور في اطار اجتماعي تشويقي شخصية طبيب تجميل يتعرض لحادث يفقد على إثره الذاكرة، ويحاول أن يستعيدها مرة أخرى، ويدخل في مشاكل عديدة مع عائلته وخطيبته وأهلها، ويشاركه بطولة المسلسل دلال عبدالعزيز ودينا الشربيني وريم مصطفي وأحمد بدير وضياء عبدالخالق وتأليف محمد عبدالعزيز وماريان هاني وإخراج اسلام خيري، ويواصل عمرو بهذا المسلسل حضوره الدرامي خلال رمضان بعدما قام العام الماضي ببطولة «جراند أوتيل» أمام سوسن بدر وأنوشكا ومحمد ممدوح، وحقق نجاحاً نقدياً وجماهيرياً لافتا، ومن قبله «ظرف أسود» و«المنتقم» و«عد تنازلي» و«نيران صديقة» و«طرف ثالث» و«المواطن اكس»، و«الدالي» بأجزائه الثلاثة أمام الفنان الراحل نور الشريف.