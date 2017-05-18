نصائح غذائية لصيام مريح

أبوظبي (الاتحاد)

من أكثر المشاكل الصحية الشائعة التي تواجه الكثيرين في شهر رمضان الإكثار من تناول الأطعمة والحلويات مع تجمع أفراد العائلة والأصدقاء على الإفطار أو السحور، وخاصة إذا كان اللقاء في المطاعم والخيمات الرمضانية، حيث البوفيهات المفتوحة للطعام، كما أن السهر لوقت متأخر ليلاً يدفع للانغماس في الأكل، كما أن النشاط البدني للصائم يقل وتتراجع زياراتهم لصالة التمارين الرياضية، بسبب شعورهم بالتعب وعدم امتلاك الطاقة الكافية لممارسة أي تمارين رياضية، كما أن بعض الأشخاص لا يتناولون وجبة السحور في رمضان، معتقدين بأنها ستسبب لهم زيادة في الوزن، ولكن في حقيقة الأمر يعد السحور ضرورياً، لأنه يمد الجسم بالطاقة لليوم التالي ويسهم في المحافظة على كتلة العضلات.

وتقول ريهام شمس الدين، اختصاصية تغذية علاجية ومديرة مركز «رايت بايت» لاستشارات التغذية، «الصيام لمدة 15 ساعة يجعلنا معرضين لفقدان جزء من كتلة العضلات، لأن جسمنا سيستخدم الطاقة المخزنة في عضلاتنا، ولتجنب ذلك تأتي أهمية تناول أطعمة متوازنة تحتوي على كمية كافية من الكربوهيدرات والبروتينات، وخاصة الكربوهيدرات مثل الأرز البني، والمعكرونة البنية والبقوليات، وهي المصدر الأول والوحيد للطاقة».

وتضيف أن «شرب السوائل الكافية مهم جداً بعد الامتناع عن الأكل والشرب إذ يحتاج جسم الإنسان إلى المزيد من الترطيب، وخاصةً مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. وعليه ينصح ببدء وجبة الإفطار بالماء أو اللبن أو الشوربة، بهدف تعويض السوائل المفقودة أثناء ساعات الصيام»، مشيرة إلى أنه من المهم جداً تجنب المشروبات والعصائر التي تحتوي على السكر للحد من زيادة الوزن.

وتشدد شمس الدين على أهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الألياف، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، لتجنب الإمساك وتسهيل عملية الهضم بعد ساعات طويلة من الصيام.

وعن كيفية تجنب الوزن الزائد خلال الشهر الكريم، تقول شمس الدين إنه يجب تناول الطعام ببطء وأن تكون الوجبات صغيرة ومدروسة خلال شهر رمضان، وخاصةً بعد الصيام لساعات طويلة، ما يساعد على تعزيز عملية الأيض. وتجنب الأطعمة المقلية مثل السمبوسك والمعجنات لأنها مليئة بالسعرات الحرارية وتحتوي على معدلات عالية من الدهون أو تناولها باعتدال، وتناول الشوربات الخفيفة وابتعد عن الشوربات الكريمية الدسمة.