التمــــر غذاء متكامل

أبوظبي (الاتحاد)

يعد التمر أو الرطب من أكثر الأغذية الخفيفة شيوعاً في منطقتنا العربية، وهو غني بالعناصر الغذائية المهمة التي توفر العديد من الفوائد الصحية، فهو غني بالألياف كونه يحتوي على نسب عالية من الألياف القابلة للذوبان، ما يعزز الحركة السلسة للأمعاء وتخفيف أعراض الإمساك والمساعدة في نمو البكتريا الصحية وتقوية المناعة، فضلاً عن أنه عنصر حيوي في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم. وغني بالبوتاسيوم: يعد البوتاسيوم عنصراً مهماً في تحسين صحة القلب وتنظيم مستويات ضغط الدم وسوائل الجسم. ويعتبر من أهم مصادر الحديد، بحيث يعد الحديد عنصراً حيوياً في تكوين خلايا الدم الحمراء وتعزيز نسبة الأوكسجين في الدم. غني بالمعادن مثل الكالسيوم والمعنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم التي تعد من أهم العناصر التي تساعد في تعزيز مستوى الأيض والمحافظة على صحة الخلايا. كما أنه ذو مذاق حلو ومميز، وهو يدخل في وصفات غذائية، وأكلات شهية مع الاستغناء عن السكر.