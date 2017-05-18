استمرار النشاط البدني في رمضان مشروط

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ينصح مختصون بالاستمرار في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، وعدم إيقاف التمارين خلاله حتى يحافظ جسم الصائم على كتلته العضلية؛ لأن التوقف عن ممارسة الرياضة يؤدي إلى بناء العضلات بشكل بطيء جدا مرة أخرى ما يسبب ترهل الجلد. وبحسب موقع «ثقف نفسك»، فإن الصائم قد لا يكتسب المزيد من كتلة العضلات خلال شهر رمضان، إلا أنه يمكنه على الأقل الحفاظ على ما لديه من عضلات ومنع فقدانها. ويقدم الموقع نصائح تعين على الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان:

* ضبط وقت القيام بالتمارين وكثافتها

الوقت الأمثل لممارسة التمارين الرياضية في رمضان يختلف عن أي وقت آخر، فكمية الكربوهيدرات التي يحصل عليها الفرد هي المخزن للقدرة على القيام بالتمارين الرياضية، وبما أن كميتها تكون قليلة أثناء الصيام، فإن أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية يكون بعد أداء صلاة التراويح أو بعد صلاة العصر.

* تناول البروتين