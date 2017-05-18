«الأطعمة المثلجة» تعين المرأة في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)
تعلن نساء حالة الطوارئ مع قرب حلول رمضان، حيث يشهد آخر شعبان حالة استنفار، يميزها اللجوء إلى الأطعمة المثلجة «المفرزات»، كالمعجنات والسمبوسة،، وورق العنب، والكبة، والتي تستغرق وقتاً طويلاً في حالة تجهيزها بشكل يومي في رمضان.
وتلجأ غالبية النساء العاملات لشراء الأطعمة المثلجة بطريقة صحية، مؤكدات أن التعامل معها أفضل من التعامل مع المطاعم، لثقتهن بالنظافة ومكونات الوجبة، وقرب المذاق من طبخ البيت.
|
وتقول، «أتعامل مع صاحبات مشاريع صغيرة ينشطن على (إنستغرام)، ومنهن (أم عبدالله)، فهي ماهرة في إعداد ورق العنب، والفطائر بأنواعها المختلفة»، موضحة أنها تطلب حاجتها منها قبل حلول الشهر الفضيل، وتحفظه في الثلاجة لحين الحاجة.
|
وتقول مزنة النعيمي، «موظفة»، «المرأة العاملة بحاجة ماسة لمثل هذه الأطعمة، نظراً لضيق وقتها وصرفها جزءاً كبيراً من طاقتها في العمل». ومن أبرز ما تشتريه النعيمي من الأطعمة المثلجة «السمبوسة»، التي تخرجها من الفريزر قبل الفطور، لتضعها مباشرة في الزيت لقليها وتقديمها ساخنة على سفرة رمضانية، أما الكبة والفطائر فتأتي في المرتبة الثانية في الطلب.
وتؤكد عايشة الظاهري، صاحبة حساب «malak_canteen» على الإنستغرام «إنها وفرت الكثير من المأكولات المثلجة بنكهات مختلفة مثل سمبوسة الجبن، والعدس، والخضراوات، إلى جانب ورق العنب استعداداً لاستقبال رمضان. وتقول: «إن المفرزات لها سوق ينتعش مع قرب حلول شهر رمضان»، مشيرة إلى أن أفضل طريقة لتخزينها تكون بحفظها بعيداً عن اللحوم والأسماك، تجنباً لأن تختلط الرائحة».